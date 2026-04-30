Tentata truffa del finto carabiniere a una coppia di anziani a Montelibretti vicino Roma l' intervento

Due giovani di 23 anni sono stati arrestati a Montelibretti, vicino Roma, con l'accusa di aver tentato di truffare un'anziana coppia fingendosi carabinieri. L'intervento rapido dei militari ha impedito che la truffa andasse a buon fine. La vicenda ha portato all'arresto prima che i due riuscissero a mettere in atto il raggiro.

Due arresti, questo il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri a Montelibretti (Roma), dove un uomo e una donna di 23 anni sono stati fermati in flagranza per una tentata truffa ai danni di un anziano di 69 anni. L’intervento è avvenuto nel primo pomeriggio del 28 aprile, quando i militari hanno scoperto il raggiro in corso e sono riusciti a bloccare i presunti responsabili. Tentata truffa a Montelibretti Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione si inserisce nell’ambito di un rafforzamento dei servizi di controllo volti a contrastare i reati che colpiscono le persone più vulnerabili. I Carabinieri...🔗 Leggi su Virgilio.it

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