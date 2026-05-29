Durante una gara endurance europea, una Suzuki GSX-R 1000 R ha partecipato con motore da 195 cavalli, omologazione Euro 5+, e elettronica aggiornata. La moto ha mostrato una filosofia focalizzata sulla sostanza, riducendo l’enfasi sui numeri di potenza. La presenza in pista ha confermato le caratteristiche tecniche e le modifiche apportate rispetto ai modelli precedenti. Nessun dettaglio su risultati o altri partecipanti è stato comunicato.

C’è un modo abbastanza semplice per capire se una Superbike è ancora una moto o se è diventata un attrezzo da palestra con due ruote, una carena e un libretto di manutenzione potenzialmente ansiogeno: guidarla a lungo. Non per tre giri buoni, con la gomma fresca e il cuore in modalità qualifica. A lungo davvero. Quando le braccia iniziano a mandare messaggi sindacali, il collo chiede un contratto separato e il cervello, dopo l'ennesima staccata, comincia a domandarsi perché nella vita non si sia scelto il golf. Suzuki, per il ritorno della GSX-R 1000 R, ha scelto una strada poco banale. Non una classica prova con due turni, foto, caffè e arrivederci. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Suzuki GSX-R 1000 R: prova in una gara endurance

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100 giri sulla Suzuki GSX-R1000R 2026! La prova durante una vera gara di Endurance!

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