Campionati di endurance | Non è solo di una gara Valorizzato Montalcino

Dal 6 al 10 maggio, la Val d’Orcia sarà teatro dei Campionati Italiani di Endurance 2026, un evento inserito nel ‘Festival delle Terre Toscane’. La manifestazione si svolgerà all’interno di un comprensorio riconosciuto patrimonio Unesco e vedrà atleti italiani competere in gare di lunga durata nel settore equestre. L’evento coinvolge appassionati e professionisti, portando attenzione sulla tradizione sportiva e culturale della zona.

Dal 6 al 10 maggio, il ‘Festival delle Terre Toscane’ ospiterà i Campionati Italiani di Endurance 2026, evento di altissimo livello sportivo che unisce competizione, passione e valorizzazione del patrimonio Unesco della Val d’Orcia. La quattro giorni di gare internazionali è stata presentata ieri nella sede della Provincia di Siena, dove è stato svelato il ricco calendario di eventi oltre che quello sportivo. "Questo evento non è solo una gara, ma un’opportunità unica per valorizzare la bellezza di Montalcino su scala globale – sottolinea Chiara Vivarelli, a capo del comitato organizzatore Generali Endurance Team -. In un momento di delicata...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Campionati di endurance: "Non è solo di una gara. Valorizzato Montalcino" Notizie correlate Atletica, Alex Schwazer torna in gara! Prima gara ufficiale dopo la squalifica ai Campionati Italiani di marciaCi sarà anche Alex Schwazer al via dei Campionati Italiani Assoluti di marcia 2026 sulla nuova distanza internazionale della mezza maratona (21,097... Campionati di geografia. Pioggia di premi alla gara che ha visto impegnati più di 2600 studentiSuccesso dei Campionati italiani della Geografia che hanno visto in gara circa 2. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Endurance: presentato il Campionato Italiano 2026. Si svolgerà a Montalcino dal 6 al 10 maggio; Campionati di endurance: Non è solo di una gara. Valorizzato Montalcino; Montalcino, al via i Campionati Italiani di Endurance: presenti oltre 320 cavalli provenienti da tutto il mondo; EQUITAZIONE, IL GRANDE ENDURANCE TORNA A MONTALCINO. Campionati di endurance: Non è solo di una gara. Valorizzato MontalcinoSi svolgerà dal 6 al 10 maggio nell’ambito del Festival delle Terre Toscane. Saranno addirittura 300 i binomi provenienti da ogni parte del mondo. lanazione.it Equitazione: il grande Endurance torna a Montalcino con la novità dei ponyMONTALCINO. Il grande endurance italiano ed internazionale torna protagonista a Montalcino, in uno degli scenari più iconici della Toscana. Dal 6 al 10 ... ilcittadinoonline.it UserTV. . TURNOVER, rotocalco sul calcio dilettantistico, in Campania, dei campionati di Eccellenza, Promozione, 1^ e 2^ Categoria. Condotto da Franco Pitaniello. - facebook.com facebook Il dramma del calcio italiano quando con gli arbitri designati per sorteggio si accorse che i club dallo straordinario brand smettevano di vincere gli scudetti. Risultato: abolito il sorteggio Nel 1984-85, nel campionato delle stelle di Maradona, Platini e Zico, a vinc x.com