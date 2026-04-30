Le Suzuki GSX-8T e GSX-8TT vincono il Red Dot Design Award

Due modelli di motociclette sono stati riconosciuti con il Red Dot Design Award. Le Suzuki GSX-8T e GSX-8TT sono state premiate in occasione di questa manifestazione internazionale dedicata al design. La premiazione si è svolta in un contesto che valuta l’estetica e la funzionalità dei prodotti. Entrambe le moto si distinguono per il loro stile e attenzione ai dettagli, secondo quanto comunicato dall’organizzazione del premio.

(Adnkronos) – Nel panorama motociclistico attuale, dove spesso il design rincorre l’eccesso, Suzuki sceglie una strada diversa. Con le GSX-8T e GSX-8TT, la casa giapponese ottiene il Red Dot Design Award 2026, uno dei premi più autorevoli a livello globale, confermando un approccio progettuale che punta alla sostanza più che all’effetto immediato. Il riconoscimento non arriva per caso. Il Red Dot Design Award, attivo dal 1955, valuta ogni anno migliaia di prodotti secondo criteri rigorosi che spaziano dall’innovazione alla funzionalità, fino all’impatto emozionale. In questo contesto, le due naked Suzuki si distinguono per un equilibrio difficile da raggiungere: richiamare il passato senza risultare nostalgiche.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Suzuki Gsx-S1000GX Plus e Top: le nuove versioni della maxi-crossoverSuzuki inaugura il 2026 introducendo due inedite declinazioni della sua maxi-crossover Gsx-S1000GX, modello che condivide gran parte della sua... Suzuki Gsx-R125: prestazioni e sportività accessibili anche ai sedicenniSuzuki torna a farsi vedere nell'arena delle moto di piccola cilindrata rilanciando la carenata Gsx-R125, modello che si propone di introdurre il... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Moto - News, Suzuki GSX-8T e GSX-8TT vincono il Red Dot Design Award; Suzuki GSX-8T e GSX-8TT vincono il Red Dot Design Award 2026; Suzuki GSX-8T e GSX-8TT, design da applausi: conquistato il Red Dot Award 2026; Suzuki GSX-8T e GSX-8TT premiate al Red Dot Design Award. Suzuki GSX-8T e GSX-8TT conquistano il Red Dot Design Award 2026Le due nuove moto del marchio giapponese si aggiudicano il prestigioso riconoscimento internazionale per il Product Design. La giuria ha premiato il riuscito equilibrio tra le linee classiche del pass ... moto.it Suzuki GSX-8T e GSX-8TT premiate con il Red Dot Design Award 2026I due modelli premiati con un importante riconoscimento per il perfetto equilibrio tra stile retrò e soluzioni moderne ... inmoto.it Ribeira vince il Red Dot: Best of the Best 2026 Disegnata da David Chipperfield, la nuova lampada da esterno Ribeira ha ricevuto il massimo riconoscimento ai Red Dot Award 2026 per la categoria Product Design. Progettata per spazi outdoor e hospitality, c - facebook.com facebook