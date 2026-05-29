Suwarso su Nico Paz | Tutti sanno del diritto di recompra del Real Cerchiamo sempre di guardare in maniera positiva

Suwarso ha commentato Nico Paz affermando che tutti sono a conoscenza del diritto di recompra del Real Madrid. Ha aggiunto che si cerca di mantenere un atteggiamento positivo riguardo alla situazione. In precedenza, Suwarso ha detto che anni fa non avrebbero immaginato di avere un giocatore come Paz, attribuendo questa opportunità alla generosità del club spagnolo.

Suwarso parla di Nico Paz: «Anni fa non avremmo mai immaginato di avere un giocatore come lui, grazie alla generosità del Real». Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Mirwan Suwarso ha affrontato il tema più atteso del momento: il futuro di Nico Paz. Il rappresentante della proprietà del Como ha fatto il punto sulla situazione del talento argentino, offrendo indicazioni importanti in vista delle prossime settimane. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano PAROLE – «T utti sanno del diritto di recompra del Real. Cerchiamo sempre di guardare in maniera positiva la vita. Anni fa non avremmo mai immaginato di avere un giocatore come lui, grazie alla generosità del Real che ci ha permesso di averlo in prestito. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

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