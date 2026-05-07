Il direttore sportivo del Como su Nico Paz | Parleremo presto con il Real Madrid

Il direttore sportivo del Como ha dichiarato che presto parlerà con il Real Madrid riguardo a Nico Paz. La notizia arriva da un articolo pubblicato sul giornale iberico Marca. Il Como 1907 si è distinto in questa stagione come una delle squadre più discusse nel calcio italiano. La discussione tra le parti riguarda un possibile trasferimento del giocatore. Nessun altro dettaglio è stato fornito in merito alle tempistiche o ai termini di eventuali accordi.

2026-05-07 13:25:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sul giornale iberico Marca: Il Como 1907 si è affermato questa stagione come la squadra più alla moda del calcio italiano. Con solo tre partite di campionato rimaste, è ancora vivo e con opzioni non solo per essere in Europa l’anno prossimo, ma, perché no, per ottenere un posto in Champions League. Due nomi si distinguono per leadership: quello di Cesc Fábregas, il cervello in panchina; e quello di Nico Paz, sul campo da gioco. Ma il mercato si avvicina e anche la proiezione della prossima rosa, e anche se la posizione in classifica influenza la preparazione, non è meno una novità avere un protagonista chiave nel progetto sportivo del Como 1907 che potrebbe uscire il prossimo 30 giugno.🔗 Leggi su Justcalcio.com

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