AscoltaMI dal 28 maggio al via il servizio di supporto psicologico per gli studenti ecco come funzionerà Valditara | Oltre 18 milioni di euro per il diritto allo studio

Dal 28 maggio parte il servizio di supporto psicologico per gli studenti, promosso dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi. Sono previsti cinque incontri gratuiti, accessibili tramite prenotazione. Oltre 18 milioni di euro sono stati destinati al progetto, che mira a offrire assistenza in ambito scolastico. La collaborazione coinvolge professionisti del settore con l’obiettivo di rispondere alle esigenze di supporto emotivo e psicologico degli studenti.

Collaborazione tra Ministero dell’Istruzione e Ordine degli Psicologi. Cinque incontri in videoconferenza per gli alunni di prima e seconda superiore e per l’ultimo anno delle medie L’iniziativa, presentata oggi, si inserisce nel quadro delle politiche di prevenzione del disagio giovanile e mira a offrire un primo sostegno, di tipo consulenziale e non terapeutico, agli alunni che frequentano l’ultimo anno della Scuola secondaria di I grado e il primo biennio della Secondaria di II grado. Un target, quello adolescenziale, particolarmente esposto a fragilità e vulnerabilità che spesso ostacolano la partecipazione alla vita scolastica e i processi di apprendimento. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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