Supplenze e immissioni in ruolo 26 27 finita fase elenchi regionali Cosa viene dopo? Il Punto di Chiara Cozzetto

Dopo la chiusura delle domande per gli elenchi regionali il 25 maggio, si apre la fase successiva per le supplenze e le immissioni in ruolo del biennio 20262027. Ora si attende l'avvio delle procedure di assegnazione delle supplenze e delle nomine ufficiali, che seguiranno le graduatorie definitive e le eventuali disponibilità residue. La fase successiva riguarda le comunicazioni ufficiali e le procedure di nomina per il personale docente.

Con la chiusura delle domande per gli elenchi regionali, avvenuta il 25 maggio, il calendario delle operazioni per il reclutamento del personale docente entra nella fase successiva. Tra giugno e luglio l’attenzione si concentrerà sulle assegnazioni provvisorie, sulle autorizzazioni alle immissioni in ruolo e, successivamente, sulla procedura delle 150 preferenze per le supplenze. Archiviata la finestra dedicata agli elenchi regionali, il prossimo passaggio riguarda la definizione del contingente delle assunzioni a tempo indeterminato. Le procedure assunzionali dovrebbero prendere il via, come negli anni precedenti, nel corso del mese di luglio, una volta completato l’iter autorizzativo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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