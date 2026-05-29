Superenalotto sfiorato il 6 a Viterbo | quanto è stato vinto

Nell’estrazione del Superenalotto di giovedì 28 maggio, a Viterbo è stato centrato il massimo risultato, ma senza il “6”. Nessun giocatore ha indovinato tutti i numeri, quindi non sono stati assegnati i 37 milioni di euro in palio. È stato comunque vinto un premio di circa 30 mila euro da chi ha azzeccato cinque numeri.

Viterbo protagonista con il Superenalotto: nell'estrazione di giovedì 28 maggio è stato sfiorato il “6”. Nel punto vendita Gianary tabacchi in piazza dell'Ortigara 14, è stato infatti centrato un “5” da 46mila 324,95 euro.L'ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SuperEnalotto - Drawing and Results 19 May 2026

Notizie e thread social correlati

Superenalotto, sfiorato il jackpot da 158 milioni di euro a Tarquinia: ecco quanto è stato vintoA Tarquinia, un giocatore ha sfiorato il massimo jackpot del Superenalotto, che ha raggiunto i 158 milioni di euro.

SuperEnalotto, in Campania sfiorato il “6”In Campania, il concorso del SuperEnalotto di martedì 7 aprile 2026 ha visto un giocatore ottenere un “5” da 16.

Temi più discussi: Superenalotto, sfiorato il 6. Ancora una vincita a Siena. Il jackpot è folle: in palio 171 milioni di euro; Sfiorato il '6' al Superenalotto a San Marco in Lamis: vinti 73mila euro - FoggiaToday; SuperEnalotto, jackpot da 169,9 milioni: sfiorato il colpaccio in Emilia-Romagna, le ultime vincite; SuperEnalotto, nelle Marche sfiorato il 6: a Campofilone realizzato un 5 da oltre 47mila euro.

Superenalotto, sfiorato il 6. Ancora una vincita a Siena. Il jackpot è folle: in palio 171 milioni di euro x.com

Superenalotto, sfiorato il 6. Ancora una vincita a Siena. Il jackpot è folle: in palio 171 milioni di euroVenerdì il 5 centrato a Sarteano, martedì a Siena. E pochi giorni fa a Firenze il 5+1 che ha fruttato 590mila euro ... lanazione.it

SuperEnalotto, sfiorato il 6 in Calabria: centrato un 5 da oltre 14mila euro a Montalto UffugoLa vincita è stata registrata nel Cosentino presso il Bar Tabacchi Celere. Il jackpot continua a salire e supera quota 170 milioni ... cosenzachannel.it