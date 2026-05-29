Superenalotto sfiorato il 6 a Viterbo | quanto è stato vinto
Nell’estrazione del Superenalotto di giovedì 28 maggio, a Viterbo è stato centrato il massimo risultato, ma senza il “6”. Nessun giocatore ha indovinato tutti i numeri, quindi non sono stati assegnati i 37 milioni di euro in palio. È stato comunque vinto un premio di circa 30 mila euro da chi ha azzeccato cinque numeri.
Viterbo protagonista con il Superenalotto: nell'estrazione di giovedì 28 maggio è stato sfiorato il “6”. Nel punto vendita Gianary tabacchi in piazza dell'Ortigara 14, è stato infatti centrato un “5” da 46mila 324,95 euro.L'ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
SuperEnalotto - Drawing and Results 19 May 2026
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