Superenalotto sfiorato il jackpot da 158 milioni di euro a Tarquinia | ecco quanto è stato vinto

A Tarquinia, un giocatore ha sfiorato il massimo jackpot del Superenalotto, che ha raggiunto i 158 milioni di euro. La sestina vincente non è stata però estratta, lasciando il montepremi ancora in palio. La cifra in palio ha attirato molta attenzione tra gli appassionati di gioco, mentre l’estrazione ha suscitato grande interesse nella zona. Nessuno ha centrato il colpo, ma il premio rimane elevato.

Superenalotto, sale il jackpot e pure la febbre per una cifra multimilionaria da capogiro. A Tarquinia un fortunato giocatore ci è andato vicino, anche se non abbastanza. Ha centrato, infatti, un “5” da 24mila 920,95 euro nell'estrazione di sabato 2 maggio, giocando i numeri al tabacchi Bellucci.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate SuperEnalotto, Jackpot da capogiro: 158,7 milioni. Oggi nessun 6ROMA – Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso Superenalotto – Superstar numero 70 di oggi, 2 maggio 2026. Leggi anche: SuperEnalotto: jackpot a 158 milioni, 9 vincitori del punto 5 Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Superenalotto, nel Foggiano sfiorato un '6' da 154 milioni di euro; SuperEnalotto, sfiorato il 6 in Puglia: a Lecce realizzato un 5 da oltre 26mila euro; Un terno sbanca il Lotto, vinti 13mila 500 euro a Viterbo; SuperEnalotto, sfiorato il 6: vinti oltre 51mila euro. SuperEnalotto, sfiorato il jackpot: festa a metà nel NapoletanoCampania in festa grazie al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 30 aprile 2026, a Casoria, in provincia di Napoli, è stato realizzato un 5 da 23.184,16 euro in Via Domeni ... napolitoday.it Sfiorato il 6 al Superenalotto in Umbria: centrato un 5 a UmbertideLa dea bendata bacia ancora l’Umbria. Sfiorato il 6 a Umbertide, dove nell’estrazione di giovedì 30 aprile è stato messo a segno un 5 da 23.184,16 euro. Come riporta Agipronews, la giocata vincente è ... corrieredellumbria.it Luciano Quaglia, pensionato di Castagnole Monferrato, ha vinto 92.000 euro al SuperEnalotto il 17 marzo scorso. Ha deciso di destinarli interamente ai cani abbandonati: prima il canile locale, poi la costruzione di un rifugio di proprietà. La notizia ha generato - facebook.com facebook Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 2 maggio x.com