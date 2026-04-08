In Campania, il concorso del SuperEnalotto di martedì 7 aprile 2026 ha visto un giocatore ottenere un “5” da 16.000 euro. La notizia, riportata da Agipronews, riguarda il tentativo di vincita che, pur non arrivando al “6”, ha comunque premiato un singolo partecipante con una somma significativa. La regione si conferma protagonista in questa estrazione, attirando l'attenzione degli appassionati di gioco.

Campania protagonista con il SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di martedì 7 aprile 2026 è stato centrato un “5” da 16.789,62 euro a Marcianise, in provincia di Caserta, presso l’esercizio “Eni Cafe” in Via Leonardo da Vinci, snc. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma giovedì 9 aprile, sale a 146,7 milioni di euro, attualmente il più alto del mondo. ‘Ndrangheta, eseguite 54 misure cautelari in diverse regioni: arresti anche nel. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. VIDEO Benevento – Catania è già iniziata: in campo i commercialisti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - SuperEnalotto, in Campania sfiorato il “6”

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 17/03/2026

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