Superenalotto numeri combinazione vincente oggi 29 maggio

Nessun giocatore ha centrato il “6” né il “5+1” nel concorso SuperEnalotto di oggi, venerdì 29 maggio 2026. La combinazione estratta include il SuperStar numero 86. La sestina vincente non è stata indovinata, né sono stati registrati premi di prima o seconda categoria. La schedina vincente non è stata segnalata.

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso SuperEnalotto – SuperStar numero 86 di oggi, venerdì 29 maggio 2026. Dieci punti '5' hanno vinto 14.650,92 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 è di 172,5 mln di euro. Si torna a giocare domani, sabato 30 maggio, per l'ultimo concorso. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SuperEnalotto - Estrazione e risultati 23/05/2026

Notizie e thread social correlati

Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi venerdì 29 maggio 2026: numeri e combinazione vincenteLe estrazioni di Lotto e Superenalotto di oggi venerdì 29 maggio 2026 si sono concluse alle 19:30.

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 2 maggioNel concorso di oggi, sabato 2 maggio, del Superenalotto non sono stati estratti né un '6' né un '5+1'.

Temi più discussi: Superenalotto estrazione 28 maggio 2026: oggi centrati quattro 5 da 46mila euro; Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 21 maggio: numeri fortunati; SuperEnalotto, estrazione di oggi martedì 19 maggio: numeri vincenti, jackpot e quote; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi martedì 19 maggio 2026.

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 28 maggio(Adnkronos) - Nessun 6 né 5+1 al concorso del Superenalotto di oggi, giovedì 28 maggio 2026. Centrati invece quattro '5', che vincono 46.324,95 euro ciascuno. Il jackpot stimato per il prossimo concor ... msn.com

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 28 maggio 2026: tutti i numeri vincentiLe estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 28 maggio 2026, sono in corso con i numeri vincenti dei concorsi serali. Come di consueto, a partire dalle ore 20 vengono comunicati i ... giornalelavoce.it