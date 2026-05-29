Superenalotto numeri combinazione vincente oggi 29 maggio

Da webmagazine24.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nessun giocatore ha centrato il “6” né il “5+1” nel concorso SuperEnalotto di oggi, venerdì 29 maggio 2026. La combinazione estratta include il SuperStar numero 86. La sestina vincente non è stata indovinata, né sono stati registrati premi di prima o seconda categoria. La schedina vincente non è stata segnalata.

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(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso SuperEnalotto – SuperStar numero 86 di oggi, venerdì 29 maggio 2026. Dieci punti '5' hanno vinto 14.650,92 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 è di 172,5 mln di euro. Si torna a giocare domani, sabato 30 maggio, per l'ultimo concorso. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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