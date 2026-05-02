Superenalotto numeri combinazione vincente oggi 2 maggio

Nel concorso di oggi, sabato 2 maggio, del Superenalotto non sono stati estratti né un '6' né un '5+1'. Sono stati invece distribuiti premi tra nove giocatori che hanno centrato il '5' e ciascuno ha ricevuto 24.000 euro. La combinazione vincente non è stata comunicata, né sono stati annunciati altri premi o numeri estratti.

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi sabato 2 maggio al Superenalotto. Nove '5' si sono aggiudicati una quota unitaria di 24.920,95 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti '6' è di 158.700.000 euro. Si torna a giocare martedì 5 maggio per il primo appuntamento della prossima. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it SuperEnalotto - Estrazione e risultati 02/04/2026 Notizie correlate Lotto e Superenalotto, estrazioni di Oggi sabato 2 maggio 2026: numeri e combinazione vincenteSi può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di... SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 6 marzo(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi, venerdì 6 marzo, del SuperEnalotto. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Superenalotto, numeri vincenti di oggi 27 aprile: i 5 vincono 30mila euro; Lotto e Superenalotto, l’estrazione di oggi 30 aprile: i numeri fortunati. Niente 6 né 5+; SuperEnalotto, estrazione di oggi giovedì 23 aprile: numeri vincenti, jackpot e quote; Estrazioni SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di oggi venerdì 24 aprile 2026. Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 2 maggioNessun '6' né '5+1' al concorso di oggi sabato 2 maggio al Superenalotto. Nove '5' si sono aggiudicati una quota unitaria di 24.920,95 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione ... adnkronos.com Estrazione Superenalotto 2 maggio 2026: numeri e quoteScopri qui la combinazione vincente dell'estrazione Superenalotto SuperStar di oggi, le quote, archivio estrazioni e verifica vincite. corrierenazionale.it Superenalotto, i numeri vincenti di oggi - Jackpot da 157,7 milioni - facebook.com facebook