Lotto e Superenalotto estrazioni di Oggi venerdì 29 maggio 2026 | numeri e combinazione vincente

Le estrazioni di Lotto e Superenalotto di oggi venerdì 29 maggio 2026 si sono concluse alle 19:30. Non sono stati estratti né numeri vincenti con sei numeri né con cinque e più. La combinazione vincente del SuperEnalotto non è stata annunciata. Chi ha giocato può consultare i numeri estratti sui canali ufficiali. Nessuna vincita con premi elevati è stata registrata nell’estrazione di ieri, 28 maggio.

Si può giocare al Lotto, al SuperEnalotto e al 10eLotto serale fino alle 19:30 Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedì 28 maggio 2026, non ci sono stati né 6 né 5+. Nel frattempo vi ricordiamo i numeri ritardatari del lotto: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 67 (103) 66 (91) 10 (82) 3 (72) 55 (63) Cagliari: 41 (108) 12 (66) 27 (57) 87 (55) 79 (53) Firenze: 28 (78) 3 (52) 4 (48) 17 (47) 86 (43) Genova: 66 (90) 6 (80) 3 (64) 53 (61) 4 (57) Milano: 77 (87) 88 (71) 15 (69) 63 (52) 26 (50) Napoli: 40 (115) 1 (94) 81 (60) 84 (52) 59 (52) Palermo: 90 (85) 30 (73) 12 (62) 61 (43) 47 (41) Roma: 17... 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Venerdì 22 Maggio 2026

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