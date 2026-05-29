Il concorso numero 86 del SuperEnalotto si è appena concluso, con un jackpot di oltre 170 milioni di euro. L’annuncio delle vincite è stato comunicato oggi, venerdì 29 maggio 2026. La lotteria ha attirato numerosi partecipanti che hanno seguito con attenzione l’esito del concorso. Non sono stati ancora diffusi dettagli sui numeri estratti o sui vincitori.

L’attesa per il concorso numero 86 del SuperEnalotto – SuperStar si è conclusa anche per oggi, venerdì 29 maggio 2026, lasciando i tantissimi appassionati con il fiato sospeso fino all’ultimo secondo. Questa estrazione non ha regalato la gioia massima a nessun giocatore, dal momento che nessuno è riuscito a centrare la combinazione perfetta dei sei numeri estratti. Di conseguenza, la caccia al colpo milionario rimane ancora aperta e la tensione agonistica si sposta già verso i prossimi appuntamenti. Anche la combinazione del cinque più uno è rimasta sguarnita, aumentando ulteriormente il senso di sfida per i prossimi concorsi in calendario. La serata ha comunque distribuito una pioggia di premi minori su tutto il territorio nazionale, confermando la generosità di una delle lotterie più amate dagli italiani. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - SuperEnalotto, 6 da oltre 170 milioni: l’annuncio sulle vincite è appena arrivato

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 08/01/2026

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