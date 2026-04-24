Questa sera, le estrazioni del SuperEnalotto hanno catturato l'interesse di milioni di italiani, con un jackpot che ha toccato i 154,3 milioni di euro. Si tratta di uno dei premi più alti mai messi in palio, e l’annuncio della vincita è arrivato poco dopo l’estrazione. La cifra record ha suscitato grande curiosità tra i giocatori, molti dei quali sperano di essere i fortunati estratti.

Le estrazioni di questa sera hanno attirato l’attenzione di milioni di italiani, complice un jackpot del Superenalotto che ha raggiunto la cifra da capogiro di 154,3 milioni di euro. Si tratta del concorso numero sessantasei di quest’anno, un appuntamento che si inserisce in un calendario particolarmente denso di eventi e che precede importanti variazioni dovute alle festività nazionali imminenti. La serata si è aperta come di consueto con il sorteggio delle undici ruote del Lotto, seguita dalla combinazione vincente del Superenalotto e dai numeri fortunati del 10eLotto serale, offrendo un quadro completo delle possibilità di vincita per i numerosi appassionati che hanno tentato la sorte.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - SuperEnalotto, 6 da oltre 150 milioni! L’annuncio è appena arrivato

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