Nell’estrazione di mercoledì 28 maggio del SuperEnalotto, nessun partecipante ha indovinato la sestina vincente. Il jackpot è salito a 170,8 milioni di euro, continuando ad aumentare poiché non ci sono state vincite con il “6”. La cifra rappresenta il totale del montepremi accumulato dopo che nessuno ha centrato il premio massimo nelle estrazioni precedenti.

Il “6” continua a sfuggire e il jackpot del SuperEnalotto sale ancora. Nell’estrazione di oggi, mercoledì 28 maggio, nessun giocatore è riuscito a centrare la sestina vincente e il montepremi continua così a crescere, raggiungendo la cifra impressionante di 170,8 milioni di euro. Un’attesa che ormai dura da oltre un anno e che alimenta sempre di più la caccia al premio milionario più ricco d’Europa. I numeri vincenti del 28 maggio. Ecco la combinazione vincente dell’estrazione di oggi: 22 – 74 – 78 – 36 – 33 – 86 Numero Jolly: 81 Numero Superstar: 34 Le quote di vincita non sono ancora disponibili. Oltre un anno senza il “6”. Il jackpot del SuperEnalotto continua quindi a crescere estrazione dopo estrazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - SuperEnalotto da oltre 170 milioni, arriva la notizia sulle vincite. Stasera…

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