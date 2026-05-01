Nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Ungheria di Superbik, Iker Lecuona ha segnato il miglior tempo, risultando il più rapido tra i piloti in pista. La sessione si è svolta senza particolari incidenti e ha permesso ai concorrenti di testare le moto in vista delle qualifiche. Lecuona ha così mandato un segnale chiaro alle altre squadre, mentre i piloti italiani hanno completato il turno con tempi diversi.

Iker Lecuona inizia con il piede giusto il fine settimana del Gran Premio d’Ungheria, quarto appuntamento del Mondiale superbike 2026. Sul tracciato del Balaton Park, uno dei più tortuosi del calendario, il pilota spagnolo del team Ducati Aruba ha mandato un messaggio al compagno di scuderia Nicolò Bulega, con la chiara intenzione di fermare il dominio assoluto del pilota emiliano. Iker Lecuona (Ducati Aruba) ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:39.454 con 243 millesimi di vantaggio proprio su Nicolò Bulega (Ducati Aruba ). Il leader del campionato si è fermato a 1:39.697 con 19 giri completati. Terza posizione per un’altra moto di Borgo Panigale.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Superbike, Iker Lecuona è il più veloce nella FP1 del GP di Ungheria e manda un messaggio a Bulega

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