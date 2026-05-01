Superbike Iker Lecuona precede Bulega anche nella FP2 del GP di Ungheria

Nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria, quarto round del Campionato Mondiale di Superbike 2026, Iker Lecuona ha registrato il miglior tempo. La sessione si è svolta sulla pista ungherese, con Lecuona che ha preceduto Bulega, che aveva ottenuto il miglior risultato nella prima sessione. Nessun altro pilota si è avvicinato ai tempi stabiliti dal pilota spagnolo.

Iker Lecuona ha messo a segno il miglior tempo anche al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Ungheria, quarto appuntamento del Mondiale di superbike 2026. Sul tracciato del Balaton Park, baciato dal sole e da temperature interessanti, i tempi sono andati a scendere parecchio rispetto a quanto visto nella mattinata, con le Ducati che hanno dominato la scena in lungo ed in largo. Iker Lecuona (Ducati) ha fermato i cronometri sul tempo di 1:39.860 con un vantaggio di 103 millesimi sul suo vicino di box, Nicolò Bulega (Ducati), mentre è terzo il britannico Sam Lowes (Ducati) a 141. Quarta posizione per Lorenzo Baldassarri (Ducati) a 437millesimi dalla vetta, quinta per Alberto Surra (Ducati) a 522 mentre è sesto Yari Montella (Ducati) a 621.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Superbike, Iker Lecuona precede Bulega anche nella FP2 del GP di Ungheria Notizie correlate Superbike, Iker Lecuona è il più veloce nella FP1 del GP di Ungheria e manda un messaggio a BulegaIker Lecuona inizia con il piede giusto il fine settimana del Gran Premio d’Ungheria, quarto appuntamento del Mondiale superbike 2026. Superbike, Nicolò Bulega svetta anche nella FP2 di Assen davanti a Baldassarri. 4° PetrucciNicolò Bulega si conferma e chiude al comando anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda, terzo appuntamento del Mondiale di... Altri aggiornamenti Si parla di: LE DICHIARAZIONI PRE UNGHERIA: Non è una delle sue piste preferite, ed è una delle mie migliori, quindi forse mi aiuterà a compensare. Superbike, Iker Lecuona è il più veloce nella FP1 del GP di Ungheria e manda un messaggio a BulegaIker Lecuona inizia con il piede giusto il fine settimana del Gran Premio d'Ungheria, quarto appuntamento del Mondiale superbike 2026. Sul tracciato del ... oasport.it LIVE FP2 Superbike Balaton: la diretta minuto per minutoSi riaccende la sfida in Ungheria dopo un primo turno di prove che ha visto Lecuona chiudere in vetta con due decimi di vantaggio su Bulega e quasi mezzo secondo su Sam Lowes, 3° davanti a Baldassarri ... gpone.com