Parla il padre di Gianluca Ibarra Silvera ucciso nella stazione di Milano Certosa | Ammazzato senza ragione Ripeteva Non voglio morire

Il padre della vittima ha raccontato di aver sentito un urlo e di essere corso sul luogo dell’omicidio, ma di essere arrivato troppo tardi. La vittima, uccisa da sei persone al binario 6 di una stazione a Milano, avrebbe ripetuto più volte di non voler morire, prima di essere assassinata senza motivo apparente.

«Ho sentito un urlo. Sono corso là, ma sono arrivato troppo tard i». Lo racconta Wilem Ibarra, il padre di Gianluca, ucciso da un gruppo di sei persone al binario 6 della stazione di Milano Certosa. All’incrocio davanti casa, a 100 metri dal luogo in cui il figlio è stato accoltellato, Wilem Ibarra ricorda quella notte al Corriere della Sera e non si dà pace per quanto successo: «Mio figlio era un pezzo di pane. Non ha mai fatto male a nessuno. Era un gran lavoratore. Eravamo appena tornati da Como, dal lavoro. Eravamo stanchi. Volevamo solo stare tranquilli ». «Li avevamo visti prima. Me l’hanno ammazzato senza ragione». Wilem Ibarra ricorda di aver già visto i ragazzi che hanno aggredito il figlio. 🔗 Leggi su Open.online

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