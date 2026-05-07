Le visite dei pontefici a Napoli prima di Papa Leone XIV | da Giovanni Paolo II a Papa Francesco

A Napoli, il Papa ha visitato la città per la sesta volta, proseguendo un lungo elenco di visite pastorali. Prima di questa, sono stati il Papa Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco a recarsi a Napoli in occasioni pubbliche e private. L’ultima visita di un Papa risale al 2019, quando il pontefice ha incontrato i fedeli e celebrato funzioni religiose. Questi eventi hanno coinvolto diverse zone della città e gruppi di credenti.