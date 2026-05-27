Riforma settore idrico Femca Cisl Sicilia | Occorre fare chiarezza sul dl presentato dall’assessore regionale

Notizia in breve

Il settore idrico regionale è al centro di un dibattito dopo la presentazione di un disegno di legge dall’assessore regionale. La Femca Cisl Sicilia e la Cisl Sicilia chiedono al governo di chiarire subito le questioni relative alle garanzie occupazionali, ai contratti e alla governance futura del settore. La richiesta di trasparenza arriva dopo aver appreso della proposta attraverso i mezzi di comunicazione.