Riforma settore idrico Femca Cisl Sicilia | Occorre fare chiarezza sul dl presentato dall’assessore regionale

Da palermotoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il settore idrico regionale è al centro di un dibattito dopo la presentazione di un disegno di legge dall’assessore regionale. La Femca Cisl Sicilia e la Cisl Sicilia chiedono al governo di chiarire subito le questioni relative alle garanzie occupazionali, ai contratti e alla governance futura del settore. La richiesta di trasparenza arriva dopo aver appreso della proposta attraverso i mezzi di comunicazione.

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Le garanzie occupazionali per il personale in servizio nei gestori, il tema dei contratti, la futura governance del settore idrico, sono alcuni fra i punti su cui la Cisl Sicilia e la Femca Cisl Sicilia chiedono al governo regionale di fare subito chiarezza, dopo aver appreso ieri dalla stampa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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