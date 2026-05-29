ROMA – A trent’anni esatti dal ritrovamento dei resti dei sette monaci trappisti di Tibhirine, sequestrati in Algeria nella notte tra il 26 e il 27 marzo 1996 da terroristi islamisti, Tv2000 trasmette, sabato 30 maggio alle ore 22.50, il documentario ‘Dare la vita per i propri amici. I martiri d’Algeria, 30 anni dopo’ realizzato da Vatican Media, Libreria Editrice Vaticana e Fondazione Oasis. Il documentario, curato da Alessandro Banfi (direttore comunicazione Fondazione Oasis), Lorenzo Fazzini (responsabile editoriale della Libreria Editrice Vaticana), e Chiara Pellegrino (ricercatrice Fondazione Oasis), ripercorre la storia dei diciannove martiri d’Algeria — proclamati beati ad Orano nel 2018 — attraverso testimonianze inedite di parenti, amici e persone che li conobbero. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Su Tv2000 il doc ‘Dare la vita per i propri amici. I martiri d’Algeria, 30 anni dopo’

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'Dare la vita per i propri amici. I martiri d’Algeria, 30 anni dopo' #documentario di #VaticanMedia e @fondazioneoasis su @TV2000it, sabato #30maggio ore 22.50 A 30 anni dalla morte dei monaci trappisti di Tibhirine disponibile on demand su #Play2000 x.com