Dopo quindici anni di convivenza, Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi non sono più insieme da quattro, ma continuano a mantenere un forte rapporto di amicizia. Recentemente, sono stati paparazzati da Diva e Donna, alimentando voci su un possibile riavvicinamento tra i due. Pezzi ha commentato pubblicamente il legame con Capotondi, sottolineando anche l’intensità del rapporto con la loro figlia. La presenza di foto recenti ha suscitato interesse tra i media e sui social network.

"La possibilità di vedere, anche se dalla soglia della stanza, la genitorialità" è stata un grande privilegio, ha spiegato l'imprenditore al BSMT a proposito della figlia della ex compagna e attrice Fotografati qualche giorno fa, anzi, paparazzati da Diva e Donna, i rumors su un possibile ritorno di fiamma hanno fatto il giro di siti e social. Loro sono Andrea Pezzi e Cristiana Capotondi e ora è l’imprenditore a chiarire la natura del loro legame ospite al BSMT: “Non stiamo insieme da 4 anni, ma abbiamo condiviso la vita per 15 anni e siamo ancora grandi amici. Al momento non mi manca la figura di una compagna di vita. Io mi sono innamorato di Cristiana per quello che era, non per altro”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non stiamo insieme da 4 anni, ma abbiamo condiviso la vita per 15 anni e siamo ancora grandi amici. Sua figlia mi ha devastato per la bellezza del legame”: così Andrea Pezzi su Cristiana Capotondi

RIMETTIAMO INSIEME I PEZZI! ANDREA PEZZI passa dal BSMT!

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