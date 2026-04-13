Ludovico Fremont racconta come, dopo aver concluso le riprese di una serie tv di successo a 23 anni, abbia deciso di prendersi una pausa per riflettere sulla propria identità. Nel corso degli anni, ha scelto di adottare una pratica buddista e di dedicare più attenzione all’educazione di sua figlia. Il ritorno nel ruolo di Walter Masetti rappresenta per lui un momento significativo, segnato da una crescita personale avvenuta nel tempo.

Cosa è rimasto del Ludovico Fremont dei primi Cesaroni in quelli nuovi? «La spontaneità e la voglia di essere amato dalle persone sia nella mia vita privata che in quella pubblica. Se volessi analizzarmi nel profondo direi, però, che prima ero più apparenza e adesso sono più presenza». Che cosa intende? «Che quando sei più piccolo hai sempre paura di essere frainteso: oggi sono una persona più pronta ad affrontare le sfide di tutti i giorni». La sfida più importante che ha affrontato? «Credo che le sfide debbano essere sempre una competizione con noi stessi anziché con gli altri: essere migliori rispetto a ieri come esseri umani penso che sia fondamentale».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ludovico Fremont: «Dopo I Cesaroni ho dovuto lasciare per capire chi ero, il successo a 23 anni non lo gestisci. Oggi sono buddista e provo a dare a mia figlia gli strumenti per affrontare bene la vita»

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