Studenti del liceo Galilei stanno affrontando una sfida tra codice e intelligenza artificiale, focalizzandosi su come integrare l'AI nello sviluppo di pagine web. Dopo le lezioni in aula, alcuni di loro scelgono di tornare in azienda per approfondire le competenze pratiche. Questa esperienza mira a preparare gli studenti alle richieste del mercato del lavoro, combinando teoria e applicazioni reali nel settore digitale.

? Punti chiave Come integrano l'intelligenza artificiale nello sviluppo di una pagina web?. Perché questi studenti hanno scelto di tornare in azienda dopo le ore obbligatorie?. Cosa imparano i ragazzi del Galilei confrontandosi con i professionisti di Hubitat?. Chi saranno i prossimi studenti a entrare nel team di sviluppo?.? In Breve Studenti coordinati dalla docente Adele Volpe presso l'agenzia Hubitat di Battipaglia.. Percorso formativo triennale che include il superamento delle 150 ore obbligatorie.. Sviluppo pagina web con linguaggi HTML, CSS e JavaScript per il progetto.. Prossime settimane vedranno l'ingresso di altri due studenti in azienda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Studenti del Galilei: tra codice e AI la sfida nel mondo del lavoro

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