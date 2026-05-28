Tra Malta Barcellona e Dublino | il Bearzi sfida i confini e trasforma 75 studenti in cittadini del mondo

Un progetto educativo coinvolge 75 studenti dell’Istituto Tecnico Industriale in un’esperienza internazionale tra Malta, Barcellona e Dublino. Durante il programma, gli studenti hanno partecipato a visite e attività, acquisendo competenze in contesti culturali diversi. L’iniziativa ha previsto scambi e incontri con realtà locali, con l’obiettivo di sviluppare competenze linguistiche e interculturali. Le attività si sono svolte in diverse settimane, coinvolgendo studenti in percorsi di apprendimento all’estero.

Ci sono diversi modi di considerare un’esperienza scolastica, quella che si racconta attraverso i numeri e l’offerta didattica: 75 studenti dell’Istituto Tecnico Industriale “G. Bearzi” di Udine (ben due terzi del triennio), tre destinazioni europee (Malta, Dublino e Barcellona), due settimane di. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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