Studente di scuola media ferisce un docente con un coltello

Uno studente di prima media ha ferito leggermente un insegnante con un coltello durante la lezione in una scuola in Sicilia. L’episodio è avvenuto questa mattina, causando momenti di tensione tra studenti e personale scolastico. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le forze dell’ordine. La scuola è stata evacuata temporaneamente. Sono in corso accertamenti per chiarire le motivazioni dell’accaduto.

Momenti di paura questa mattina in una scuola secondaria di primo grado in Sicilia, dove uno studente di prima media avrebbe ferito lievemente un professore con un piccolo coltello durante l’orario di lezione. Secondo le prime ricostruzioni, l’alunno avrebbe portato con sé due coltelli di piccole dimensioni. L’episodio sarebbe avvenuto in aula, davanti ai compagni, e sarebbe stato ripreso con un telefono cellulare. Il docente è stato soccorso e sottoposto ad accertamenti medici. Le sue condizioni non sarebbero gravi ed è stato dimesso dopo le cure. Sul caso sono intervenute le forze dell’ordine, impegnate a ricostruire la dinamica dell’accaduto e le ragioni del gesto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Studente di 13 anni accoltella docente davanti una scuola di Trescore Balneario (Bergamo)

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