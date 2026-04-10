Episodio shock in una scuola media | 12enne ferisce coetanea con un paio di forbici

Questa mattina, in una scuola media di Castelfranco di Sotto, si è verificata un'aggressione tra due studentesse di circa 12 anni. Una di loro ha ferito l'altra con un paio di forbici, provocando un episodio che ha attirato l'attenzione di genitori e autorità scolastiche. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per gestire la situazione e verificare i dettagli dell'accaduto.

Aggressione questa mattina, 10 aprile, in una scuola media di Castelfranco di Sotto. Una studentessa di circa 12 anni avrebbe ferito una compagna di classe con un paio di forbici.L’episodio, come riporta l'Adnkronos, è avvenuto poco dopo le 10, al termine dell’ora di educazione fisica, negli. 🔗 Leggi su Pisatoday.it Paura a scuola: 12enne ferisce una coetanea con delle forbiciABBONATI A DAYITALIANEWS Una lite finisce in violenza durante l’orario scolastico Un grave episodio si è verificato in una scuola media di... Leggi anche: La lite e poi l'aggressione con le forbici: 12enne ferisce una coetanea a scuola Temi più discussi: Ricongelano il tonno e finiscono in shock anafilattico, sindrome sgombroide per una coppia; Ora di pranzo hot, sesso in spiaggia in pieno giorno: shock tra i turisti di Pasqua, interviene la Polizia; Non respiro, aiuto: Sofia Di Vico morta a 15 anni dopo la cena. L'autopsia per chiarire le cause del decesso; Gravemente malato, ma resta in cella: il caso finisce in Parlamento. Ubriachi assaltano l’ammiraglia della Visma alla Coppi & Bartali: episodio shock in VenetoUn episodio increscioso ha avuto luogo al termine della quarta tappa della Settimana Internazionale Coppi & Bartali: durante il tragitto tra Ponte di ... oasport.it Shock in una scuola di Roma: studente estrae pistola scacciacani e minaccia di sparareUn episodio di inaudita gravità ha sconvolto la quotidianità di un istituto scolastico nel quartiere Primavalle, a Roma. Intorno alle ore 13:30 di ieri, mentre le lezioni volgevano al termine, la ... msn.com Ospiti dell'ultimo episodio di Hypersonic gli @hotwaxbandd ! Il giovanissimo trio inglese ha raccontato il debut album "Hot Shock" e cosa significa essere una nuova band oggi, tra crisi delle venue indipendenti e altissima competizione x.com Ospiti dell’ultimo episodio di Hypersonic sono HotWax ! Il giovanissimo trio inglese ha raccontato il debut album “Hot Shock” e cosa significa essere una nuova band oggi, tra crisi delle venue indipendenti e altissima competizione Vai nei commenti per l’in - facebook.com facebook