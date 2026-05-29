Studente di scuola media ferisce un docente con un coltello | si ipotizza frustrazione per un brutto voto

Uno studente di prima media in Sicilia ha ferito leggermente un docente con un coltello durante l’orario di lezione. L’episodio si sarebbe verificato in un momento di tensione, ipotizzando che possa essere legato a una frustrazione per un brutto voto. Sul posto sono intervenuti i servizi sanitari e le forze dell’ordine. La scuola ha attivato le procedure previste e sono in corso accertamenti per chiarire i motivi dell’accaduto.

Momenti di paura questa mattina in una scuola secondaria di primo grado in Sicilia, dove uno studente di prima media avrebbe ferito lievemente un professore con un piccolo coltello durante l’orario di lezione. Secondo le prime ricostruzioni, l’alunno avrebbe portato con sé due coltelli di piccole dimensioni. L’episodio sarebbe avvenuto in aula, davanti ai compagni, e sarebbe stato ripreso con un telefono cellulare. Il docente è stato soccorso e sottoposto ad accertamenti medici. Le sue condizioni non sarebbero gravi ed è stato dimesso dopo le cure. Sul caso sono intervenute le forze dell’ordine, impegnate a ricostruire la dinamica dell’accaduto e le ragioni del gesto. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Studente di 13 anni accoltella docente davanti una scuola di Trescore Balneario (Bergamo)

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