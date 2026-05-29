Un ragazzino di 11 anni ha tentato di colpire con un coltello un insegnante durante una lezione in una scuola media di Trapani. L'aggressione è stata ripresa in diretta da un altro studente con il cellulare e condivisa su Telegram. La scena è durata alcuni secondi prima che il personale scolastico intervenisse per bloccare l'aggressore e mettere in sicurezza l’insegnante. La polizia è stata chiamata sul posto.

Una notizia a dir poco agghiacciante quella che arriva da una scuola media di Trapani, dove un ragazzino di 11 anni ha tentato di accoltellare il professore, mentre intanto riprendeva tutto col cellulare. Un episodio terribile, che dà misura della gravità della situazione. Stando a quanto riferito fino ad ora, il fatto si è verificato in una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani. Il minorenne è entrato in classe con il volto nascosto da un casco, così da non essere riconosciuto, e portava con sé due piccoli coltelli. Dopo aver avviato una diretta video su un gruppo Telegram, ha tentato di accoltellare il professore di tecnologia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Choc a Trapani: 11enne prova ad accoltellare l'insegnante. L'aggressione in diretta su Telegram

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