Movida è tolleranza zero Street Tutor | varato il bando | Squadre fino a dodici steward
Da alcuni giorni sul sito del Comune è disponibile la gara pubblica per il servizio di steward durante gli eventi in alcune zone della città. La nuova procedura prevede l’impiego di squadre composte da fino a dodici steward, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza durante le serate di movida. La misura si inserisce in un piano di tolleranza zero nei confronti di comportamenti impropri e di rischi legati alla vita notturna.
Fino a ora è passata quasi in sordina. Ma da qualche giorno è aperta, sul sito del Comune, la gara per l’affidamento del servizio biennale degli Street Tutor: il progetto avviato in collaborazione tra l’amministrazione e la Regione per dare sostegno – attraverso steward formati ad hoc – alle forze dell’ordine nelle attività di ordine pubblico, in particolare nelle zone di movida. Il valore complessivo dell’appalto è piuttosto considerevole: quasi 725 mila euro. Indi per cui non si potrà procedere a un affidamento diretto. Leggendo il capitolato d’appalto emergono le richieste del Comune, che domanda all’azienda che si aggiudicherà il servizio uno sforzo organizzativo significativo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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