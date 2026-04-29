Un piano per abbattere le barriere Primo incontro a Palazzo del Podestà

A Montevarchi si è tenuto il primo incontro pubblico dedicato alla presentazione di due piani comunali. Uno riguarda la mobilità sostenibile, mentre l'altro si concentra sull'eliminazione delle barriere architettoniche. Entrambi i documenti sono stati illustrati ai cittadini, con l'obiettivo di migliorare l'accessibilità e la qualità degli spazi urbani, anche se con approcci tecnici differenti. L'appuntamento si è svolto nel Palazzo del Podestà.

Montevarchi presenta alla cittadinanza il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e quello per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche, strumenti che, pur avendo specificità tecniche diverse, hanno l’obiettivo comune di migliorare la vivibilità e l’accessibilità. Il primo incontro programmato dagli amministratori per svelare i contenuti si terrà domani alle 18 nella Sala Consiliare di Palazzo del Podestà, mentre martedì 5 maggio alla stessa ora l’appuntamento sarà nei locali dell’Oratorio della Parrocchia di San Martino a Levane. Il PUMS, elaborato da Sintagma Srl, propone una visione organica per incrementare la fluidità del traffico...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un piano per abbattere le barriere. Primo incontro a Palazzo del Podestà Notizie correlate Palazzo del Podestà ospita la mostra “Le donne nel mondo”Arezzo, 03 marzo 2026 – Sabato pomeriggio è stata inaugurata presso il Palazzo del Podestà la mostra fotografica “Le donne nel mondo”, il primo degli... Scuola Boschetto: l’alternativa rapida per abbattere le barriereL’assessore Roberta Mozzi sta definendo la strategia per abbattere le barriere architettoniche all’interno della scuola Boschetto, dove l’assenza di...