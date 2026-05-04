Al liceo Manzù, alcuni studenti con disabilità partecipano a sessioni di nuoto presso la piscina vicino all’istituto. La routine quotidiana degli studenti si arricchisce con esercizi motori specifici, pensati per favorire l’autonomia personale. Le attività sono integrate nel programma scolastico e si svolgono tra le aule di via Tasso e la struttura natatoria, offrendo loro l’opportunità di migliorare le capacità motorie in un ambiente diverso.

? Cosa scoprirai Come cambia la routine degli studenti tra via Tasso e la piscina?. Quali esercizi motori aiutano i ragazzi a gestire la propria autonomia?. Perché la prevedibilità degli spostamenti è vitale per gli studenti autistici?. Come può lo sport colmare le disparità economiche tra le famiglie?.? In Breve Progetto attivo ogni mercoledì mattina tra gennaio e aprile 2026 al Tennis Club.. Docenti Marco Baldi e Silvana Dessì coordinano gli spostamenti tra via Tasso e via Baioni.. Studenti Tommy, Lucrezia, Giulio ed Edo partecipano alle attività motorie e ludiche in piscina.. Percorsi con bus e pulmino verso via Camozzi favoriscono l'autonomia e la cittadinanza attiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liceo Manzù: il nuoto per abbattere le barriere della disabilità

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