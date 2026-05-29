Il gestore della discoteca coinvolta nella strage di Corinaldo è attualmente l’unico condannato a scontare la pena in carcere per il filone bis dell’incidente. In precedenza, erano già stati arrestati i membri della banda dello spray, ma nessun altro imputato era stato condannato a una pena detentiva.

È il primo, e per ora l’unico, a scontare la condanna in carcere per il filone bis della strage della Lanterna Azzurra (in cella erano invece giàfiniti i componenti della banda dello spray). Mercoledì sera Marco Cecchini,.38 anni, il dj che quella notte dell’8 dicembre 2018 era il gestore di fatto della discoteca di Corinaldo, ha varcato il cancello del penitenziario di Montacuto. La borsa l’aveva già pronta da giorni. Quando i carabinieri lo hanno contattato per notificargli l’ordine di carcerazione, ha risposto che si sarebbe costituito lui. L’attesa, dopo la sentenza definitiva della Cassazione del 5 maggio, era diventata insostenibile. "Voleva presentarsi spontaneamente – spiega il suo difensore, l’avvocato Riccardo Leonardi – per non rimanere in una attesa infinita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strage di Corinaldo, c’è la svolta. In carcere il gestore della disco

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