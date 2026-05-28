Strage di Corinaldo condotto in carcere il deejay e gestore della discoteca Marco Cecchini

Da fanpage.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Marco Cecchini, considerato il "gestore di fatto" della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, è stato condotto nel carcere di Montacuto (Ancona) dopo la condanna definitiva a 5 anni e 5 mesi di reclusione per la strage. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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