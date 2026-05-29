Il gip di Modena ha approvato la richiesta di una perizia psichiatrica per il 31enne accusato di aver travolto otto pedoni lo scorso maggio, causando quattro feriti gravi. L’udienza per l’incidente probatorio è stata fissata. La decisione arriva dopo l’istanza presentata dalla procura, che ha portato alla valutazione della salute mentale dell'indagato. La perizia sarà svolta prima di eventuali ulteriori passaggi nel procedimento legale.

Modena, 29 maggio 2026 – Il gip Donatella Pianezzi ha accolto l'istanza di perizia psichiatrica, nell'ambito dell'incidente probatorio presentata dalla procura per Salim El Koudri, il 31enne accusato della terribile strage dello scorso maggio a Modena, con 8 pedoni travolti e feriti, di cui 4 gravi. L'udienza è stata fissata per il prossimo 11 giugno. Il giudice ha ritenuto condivisibili le osservazioni del pubblico ministero rispetto alla necessità di svolgere l'incidente probatorio e ha nominato da subito due periti, la dottoressa Matilde Forghieri e il professor Giuseppe Sartori. https:www.ilrestodelcarlino.itmodenacronacael-koudri-meloni-rischio-integralismo-nw2hpdam Il conferimento dell'incarico e le indagini in corso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Strage dei pedoni a Modena, sì alla perizia psichiatrica per Salim El Koudri: fissata l’udienza

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