La Procura di Modena ha richiesto con urgenza una perizia psichiatrica per un uomo di 31 anni coinvolto nell’incidente con un’auto sulla folla. La richiesta è stata avanzata dopo aver valutato la posizione dell’indagato, sospettato di aver causato l’incidente. La perizia servirà a chiarire eventuali problemi di natura psichiatrica e a definire il quadro delle responsabilità. La richiesta è stata formalizzata nelle ultime ore.

La Procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica d’urgenza per il 31enne Salim El Koudri, l’uomo italo-marocchino che sabato 16 maggio scagliò la sua auto sulla folla in centro città, falciando sette persone per poi aggredirne altre a coltellate. La perizia è stata richiesta con la formula dell’incidente probatorio. La decisione spetta alla giudice per le indagini preliminari Donatella Pianezzi. Verso l’incidente probatorio per Salim El Koudri Sarebbero tre i motivi per cui il procuratore capo Luca Masini e la pm Monica Bombana hanno chiesto di procedere in tal senso. Il primo motivo riguarda le pregresse diagnosi psichiatriche stabilite da un centro di salute mentale. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Auto sulla folla a Modena, Procura chiede perizia psichiatrica per Salim El Koudri con "urgenza": il motivo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Modena, procura non chiede aggravante terrorismo per El Koudri

Notizie e thread social correlati

Auto sulla folla, la Procura chiede la perizia psichiatrica per Salim El KoudriLa procura ha richiesto una perizia psichiatrica per Salim El Koudri, coinvolto nell’incidente con un’auto sulla folla.

Strage di Modena, la Procura chiede la perizia psichiatrica per Salim El KoudriLa Procura di Modena ha richiesto una perizia psichiatrica per un uomo di 31 anni, coinvolto in un incidente avvenuto il 16 maggio.

Temi più discussi: Auto sulla folla a Modena: Morivo. Non volevo fare male a nessuno; Auto sulla folla a Modena, otto feriti. L'investitore fermato con l'accusa di strage; Auto sulla folla a Modena, due feriti in rianimazione. Tra le ipotesi quella dell'attentato; Auto sulla folla a Modena, il collegamento con Agnese Pini.

Auto sulla folla a Modena, la Procura chiede una perizia psichiatrica per El KoudriLeggi su Sky TG24 l'articolo Auto sulla folla a Modena, la Procura chiede una perizia psichiatrica per El Koudri ... tg24.sky.it

Le parole della sorella di El Koudri che si è lanciato sulla folla a Modena con la sua auto: Ci dispiace. Non so se riuscirò a guardarlo negli occhi #Mattino5 è in diretta su #Canale5 e in streaming su Mediaset Infinity x.com

Auto sulla folla a Modena, ombra del terrorismo su Salim El Koudri: avrebbe cercato altri attentati in EuropaQuello di Salim El Koudri è stato un attentato? La Procura di Modena acquisisce nuovi elementi dall'indagine sull'auto lanciata sulla folla ... virgilio.it

Auto privata e conducente per il Monte Fuji reddit