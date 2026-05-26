Strage di Modena la Procura chiede la perizia psichiatrica per Salim El Koudri

Da today.it 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Procura di Modena ha richiesto una perizia psichiatrica per un uomo di 31 anni, coinvolto in un incidente avvenuto il 16 maggio. L'uomo ha guidato una vettura e ha investito sette persone, alcune delle quali sono ancora in ospedale. La richiesta arriva dopo che si sono verificati i fatti e mira a valutare lo stato mentale dell’uomo al momento dell’accaduto.

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La Procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Koudri, il 31enne che il 16 maggio si è messo alla guida della sua auto falciando sette persone, alcune ancora ricoverate. La scelta dei pm segue l'omologo annuncio fatto negli scorsi giorni dalla difesa dell'attentatore ora. 🔗 Leggi su Today.it

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