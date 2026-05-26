Strage di Modena la Procura chiede la perizia psichiatrica per Salim El Koudri

Notizia in breve

La Procura di Modena ha richiesto una perizia psichiatrica per un uomo di 31 anni, coinvolto in un incidente avvenuto il 16 maggio. L'uomo ha guidato una vettura e ha investito sette persone, alcune delle quali sono ancora in ospedale. La richiesta arriva dopo che si sono verificati i fatti e mira a valutare lo stato mentale dell’uomo al momento dell’accaduto.