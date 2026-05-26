Strage di Modena la Procura chiede la perizia psichiatrica per Salim El Koudri
La Procura di Modena ha richiesto una perizia psichiatrica per un uomo di 31 anni, coinvolto in un incidente avvenuto il 16 maggio. L'uomo ha guidato una vettura e ha investito sette persone, alcune delle quali sono ancora in ospedale. La richiesta arriva dopo che si sono verificati i fatti e mira a valutare lo stato mentale dell’uomo al momento dell’accaduto.
La Procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Koudri, il 31enne che il 16 maggio si è messo alla guida della sua auto falciando sette persone, alcune ancora ricoverate. La scelta dei pm segue l'omologo annuncio fatto negli scorsi giorni dalla difesa dell'attentatore ora. 🔗 Leggi su Today.it
Notizie e thread social correlati
Strage Modena, la Procura chiede subito la perizia psichiatrica per El KoudriLa Procura di Modena ha richiesto una perizia psichiatrica per l’indagato coinvolto nella strage avvenuta nella città.
Modena, la procura chiede la perizia psichiatrica per Salim El Koudri. Il legale: «Necessaria per accertare condizioni e movente»La procura di Modena ha chiesto una perizia psichiatrica per Salim El Koudri, 31 anni, arrestato dopo aver investito sette persone sulla via Emilia e...
Temi più discussi: La strage di Modena non riguarda solo i servizi di salute mentale ma interroga l'intera società; Porta a porta - Strage di Modena, la sorella di El Koudri: Ogni mio pensiero a chi ha subito l'incubo - Video; Strage nel cuore di Modena, aggiornamento sulle condizioni dei cinque ricoverati; Modena, il caso della tentata strage e la psicologia popolare con i suoi pregiudizi.
Dieci giorni dopo la strage di Modena, come stanno i ricoverati al Maggiore x.com
I Fatti Vostri. . A una settimana dalla strage di Modena, la piazza ha tributato un ringraziamento speciale ai cittadini eroi che sono prontamente intervenuti quel sabato pomeriggio. Non dimenticheremo il grande gesto di Luca, Viktoria e Osama… #IFattiVostri facebook
Modena, per El Koudri la procura chiede al Gip una perizia psichiatricaLa Procura di Modena ha avanzato al Gip la richiesta di una perizia psichiatrica per Salim El Koudri, il 31enne arrestato con le accuse di strage e lesioni ... lapresse.it
Dieci giorni dopo la strage di Modena, come stanno i ricoverati al MaggioreIl nuovo bollettino medico dell'Ausl sulle condizioni dei due coniugi investiti da Salim El Koudri lo scorso 19 maggio ... bolognatoday.it