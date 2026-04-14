Straborgo 2026 la festa del quartiere dal 29 maggio all' 1 giugno | gli Zen Circus prima band sul palco di piazza Mazzini
L'edizione 2026 di Straborgo si svolgerà dal 29 maggio all'1 giugno, con piazza Mazzini come principale sede dell'evento. La festa, organizzata dalla fondazione Lem, prevede tre concerti e un'area dedicata al divertimento nel grande quadrilatero circondato da platani secolari. La prima band a salire sul palco sarà il gruppo musicale noto come Zen Circus.
L'edizione 2026 di Straborgo si terrà dal 29 maggio all'1 giugno. Il cuore pulsante della festa realizzata dalla fondazione Lem resta piazza Mazzini, il grande quadrilatero fiancheggiato da platani secolari che ospiterà tre concerti e una serata all’insegna del divertimento. La prima band che si.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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