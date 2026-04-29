Straborgo 2026 Nada chiuderà la manifestazione l' 1 giugno in piazza Mazzini

Nada Malanima, nota semplicemente come Nada, sarà l’artista che concluderà l’edizione 2026 di Straborgo. La cantante si esibirà il primo giugno in piazza Mazzini, portando a termine la manifestazione. Dopo l’annuncio degli The Zen Circus, questa scelta conferma la presenza di artisti di rilievo sul palco della kermesse musicale. La serata di chiusura è programmata per il primo giorno di giugno.

Dopo il grande annuncio degli The Zen Circus, è la volta di un'altra grande cantante a Straborgo. Nada Malanima, per tutti semplicemente Nada, chiuderà la manifestazione lunedì 1 giugno sul palco di piazza Mazzini. La cantante è considerata l'artista più originale e coraggiosa della scena.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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