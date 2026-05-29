Belen Rodriguez ha ripreso a pubblicare sui social dopo il ricovero, segnando il suo ritorno online. La showgirl ha condiviso un messaggio breve, senza dettagli sulle sue condizioni di salute. La sua presenza sui social si era interrotta durante la settimana, suscitando preoccupazione tra i follower. Non sono state fornite ulteriori informazioni sul motivo del ricovero o sulle condizioni di salute. La sua ripresa sui social rappresenta il primo segnale di un possibile ritorno alla normalità.

La nota showgirl e conduttrice televisiva Belen Rodriguez è finalmente tornata a manifestare la sua presenza sui canali social, offrendo un primo e atteso segnale di ripresa dopo le convulse e preoccupanti vicende che l’hanno vista protagonista nel corso dell’ultima settimana. Nella tarda serata del ventinove maggio, la modella argentina ha scelto la piattaforma di Instagram per pubblicare un contenuto visivo volto a rassicurare la vasta platea dei suoi sostenitori, ponendo temporaneamente fine a un silenzio mediatico che aveva alimentato un fitto susseguirsi di indiscrezioni e congetture circa il suo reale stato di salute psicofisica. Il ritorno sulle piattaforme digitali dopo le dimissioni dall’ospedale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Sto così…”. Belen rompe il silenzio dopo il ricovero: un dettaglio preoccupa i fan

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