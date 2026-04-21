L’attrice ha condiviso pubblicamente aggiornamenti sulla sua condizione di salute, dopo che diversi media hanno riferito di un ricovero ospedaliero avvenuto a Los Angeles. Ha affermato di sentirsi più forte giorno dopo giorno, decidendo di rompere il silenzio sulla sua situazione personale. La notizia del ricovero aveva fatto il giro dei giornali, suscitando attenzione tra il pubblico e i fan.

Christina Applegate ha deciso di parlare pubblicamente della sua salute dopo che diverse testate giornalistiche hanno riportato la notizia di un ricovero ospedaliero a Los Angeles. L’attrice, da anni impegnata in una battaglia contro la sclerosi multipla, ha condiviso un messaggio su Instagram lunedì 20 aprile 2026 per rassicurare i fan e chiarire la sua situazione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Christina Applegate (@christinaapplegate) “Grazie per l’ondata di amore e auguri”, ha scritto la star nella sua dichiarazione. “I problemi di salute sono una costante per me, ma sono una ragazza forte e sto diventando più forte e migliore ogni giorno.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Christina Applegate rompe il silenzio dopo il ricovero: “Sto diventando più forte ogni giorno”

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