Le salite di Stelvio, Gavia e Mortirolo sono state tutte aperte per le imprese ciclistiche. Le tre vette, simboli della Valtellina, sono state accessibili ai ciclisti in questa giornata. La notizia riguarda l’apertura di queste salite, considerate tra le più prestigiose e impegnative della regione. La data segna un momento importante per gli appassionati che desiderano affrontare le salite “mito” della zona, simili alle sfide affrontate dai grandi campioni del ciclismo.

Bormio, 29 maggio 2026 – Sentirsi Pogacar o Vingegaard, al netto della differenza del riscontro cronometrico. Da questa fine mese il comprensorio di Bormio apre le sue salite più apprezzate (e faticose) ai ciclisti amatoriali. Che, quindi, potranno tornare a cercare l’impresa su erte diventate leggenda, nell’anno in cui il Giro d’Italia ha deciso di snobbarle. Il Mortirolo ha tracciato la strada, successivamente si sono aggiunti lo Stelvio e il Gavia, dal versante di Santa Caterina Valfurva. Le caratteristiche. Bastano pochi chilometri per capire che ognuna di queste salite è unica nel suo genere. Lo Stelvio appare grandioso, sia che lo si guardi da lontano, sia che lo si affronti, magari proprio in bicicletta: 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stelvio, Gavia e Mortirolo: tre vette per tre imprese. Aperte tutte le salite-mito della Valtellina

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