Tre salite al cielo attraverso le nuvole di Piacenza | da Xnl a Guercino

A Piacenza si sono svolte tre salite al cielo, attraversando le nuvole, tra le opere di Xnl e Guercino. L’assessore alla cultura ha confermato che si tratta di un evento che coinvolge il Comune, la Fondazione e la Diocesi, rafforzando la collaborazione tra queste istituzioni. La manifestazione ha visto protagoniste diverse iniziative e partecipanti, mettendo in evidenza la connessione tra le figure artistiche e il territorio locale.

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