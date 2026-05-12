Tre salite al cielo attraverso le nuvole di Piacenza | da Xnl a Guercino
A Piacenza si sono svolte tre salite al cielo, attraversando le nuvole, tra le opere di Xnl e Guercino. L’assessore alla cultura ha confermato che si tratta di un evento che coinvolge il Comune, la Fondazione e la Diocesi, rafforzando la collaborazione tra queste istituzioni. La manifestazione ha visto protagoniste diverse iniziative e partecipanti, mettendo in evidenza la connessione tra le figure artistiche e il territorio locale.
Non due salite al cielo, ma tre - spiega l'assessore alla cultura Christian Fiazza, all'interno di «una collaborazione sempre più salda tra Comune, Fondazione e Diocesi».Al centro per le arti contemporanee Xnl Piacenza, questa mattina la presentazione del progetto Cupole e Nuvole che coinvolge.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Notizie correlate
“Oltre le nuvole”: a Xnl una mostra tra arte, musica e teatroLavori in corso a Xnl Piacenza, per mettere a punto l’allestimento della mostra Oltre le nuvole.
Mostra Oltre le nuvole a Xnl: visite guidate “a raccolta” ogni sabato mattinaCon un calendario di visite “a raccolta” ogni sabato mattina e durante le festività, si arricchisce l’offerta di mediazione culturale che Xnl...
Argomenti più discussi: Giulio Pellizzari pimpante: Gamba buona, me la potevo giocare. Poi l’affondo: Nessuno tocca i freni e si cade; Giro d'Italia, quando inizia e chi sono i favoriti (e perché Pellizzari può davvero sfidare Vingeegard); Giro d’Italia 2026, oltre i favoriti: alcune possibili sorprese squadra per squadra; LIVE Giro di Romandia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar vince in solitaria, grande prestazione di Lipowitz.
Genova, in Giorni e nuvole, è fatta di salite, discese e terrazze sul vuoto. Proprio come la vita: cadi, ma se guardi bene, l'orizzonte è ancora lì. E, dopo la tempesta, il cielo torna a schiarirsi. Bel film ? facebook
L'ultima volta che le azioni dei semiconduttori sono salite così in fretta, la bolla dot-com è scoppiata - reddit.com reddit