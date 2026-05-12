Tre salite al cielo attraverso le nuvole di Piacenza | da Xnl a Guercino

Da ilpiacenza.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Piacenza si sono svolte tre salite al cielo, attraversando le nuvole, tra le opere di Xnl e Guercino. L’assessore alla cultura ha confermato che si tratta di un evento che coinvolge il Comune, la Fondazione e la Diocesi, rafforzando la collaborazione tra queste istituzioni. La manifestazione ha visto protagoniste diverse iniziative e partecipanti, mettendo in evidenza la connessione tra le figure artistiche e il territorio locale.

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Non due salite al cielo, ma tre - spiega l'assessore alla cultura Christian Fiazza, all'interno di «una collaborazione sempre più salda tra Comune, Fondazione e Diocesi».Al centro per le arti contemporanee Xnl Piacenza, questa mattina la presentazione del progetto Cupole e Nuvole che coinvolge.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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