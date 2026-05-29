Oggi alle Piagge si svolge la quinta edizione della partita benefica organizzata da La Gazzetta di Pisa. L’evento, che torna dopo due anni di assenza, vede in campo squadre di volontari e giocatori locali. L’obiettivo è raccogliere fondi per sostenere progetti di assistenza. La partita si svolge nel pomeriggio e coinvolge numerosi spettatori. L’iniziativa si svolge nel rispetto delle normative vigenti.

In programma oggi la V edizione della partita benefica organizzata da La Gazzetta di Pisa. Ritorna l’evento benefico a due anni di distanza dall’ultima volta. L’evento avrà luogo a partire dalle ore 19:00 presso lo storico impianto sportivo U.S. Porta a Piagge, in via San Cataldo a Pisa, andrà in scena l’incontro tra le selezioni " Team Gazzetta di Pisa " e " Team Soffro Zero ". L’ingresso sarà a offerta libera, con l’intero ricavato devoluto alla raccolta fondi per il secondo lotto del parco di Mau. In campo tante personalità note nell’universo Pisa, tra cui gli ex calciatori nerazzurri Jacopo Balestri, Maurizio Pugliesi, Ciro Capuano, Lido Malasoma, Gerry Cavallo, ma anche ex calciatori di fama nazionale come Andrea Arrighini, Biagio Pagano e Diego Fabbrini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stelle in campo per aiutare Mau. Oggi alle Piagge

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Aku dimarahi bos, tapi setelah membangkitkan mata super, keberuntungan dan istriku datang bersama

Notizie e thread social correlati

Firenze: incendio in un appartamento alle Piagge. Salvato un coniglio domesticoA Firenze, alle Piagge, un incendio si è sviluppato sulla terrazza di un appartamento al secondo piano di un condominio.

“Oggi non riesco, devo aiutare mio padre a fare la siringa dei vermi alle vacche”: la magia del calcio di provincia | Domeniche BestialiUn uomo ha dichiarato di non poter partecipare a un’attività domenicale perché deve aiutare il padre a somministrare i vermi alle vacche.

Temi più discussi: Stelle in campo per aiutare Mau. Oggi alle Piagge; 'Us for you', ex campioni in campo per la Stella Maris: sport e solidarietà a San Miniato; Sondaggi, anche per Swg il campo largo supera la destra. Crescono Pd e 5 stelle, in calo Fratelli d'Italia e Lega; Porto Torres, il M5s presenta la lista: In campo per la continuità.

I creatori e le stelle di ‘Hacks’ analizzano il finale, compreso quel colpo di scena per Deborah e Ava reddit

Le amministrative del 24-25 maggio sono un test per il Movimento 5 Stelle tra alleanze con il Pd, corse autonome e rotture del campo largo in diversi territori x.com

L’iniziativa. Le stelle in campo per il Memorial Leonardo BaldiUn’esibizione pre-natalizia con un nobile scopo: raccogliere fondi per la lotta al cancro. Torna lunedì 22 dicembre al PalaElachem di Vigevano il Memorial Leonardo Baldi di tennis. Ad affrontarsi ... ilgiorno.it

Porto Torres, il M5s presenta la lista: In campo per la continuitàI pentastellati hanno lanciato il proprio impegno a sostegno della coalizione guidata dal sindaco Massimo Mulas ... unionesarda.it