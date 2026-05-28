Un uomo ha dichiarato di non poter partecipare a un’attività domenicale perché deve aiutare il padre a somministrare i vermi alle vacche. La narrazione si inserisce in un contesto che descrive le domeniche nelle aree rurali italiane come momenti semplici e legati alla vita di campagna. La scena evidenzia un ambiente bucolico, caratterizzato da pratiche tradizionali e un ritmo di vita legato alla natura e alle attività agricole.

Il mondo delle Domeniche Bestiali è bucolico: e questo è arcinoto. Bucolico perché semplice, con pochi fronzoli, totalmente incesellato in quella pietra preziosa che è la provincia italiana, rurale e non. Ed essendo un mondo bucolico non può avere un’attenzione pressoché maniacale per la natura e per il suo rispetto, a partire da arbitri e giudici sportivi che possono sì lasciar passare interventi a tacchetti esposti, ma errori nella raccolta differenziata proprio no. La natura prima di tutto, sì, anche a costo di saltare una partita e di dormire male prima di un incontro di cartello. IL VERBO Ogni tanto ci si ritrova, in questa sciagurata rubrica, di fronte al Verbo: ovvero evidenti segnali che il Signore delle Domeniche Bestiali c’è e ci vuole bene. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Oggi non riesco, devo aiutare mio padre a fare la siringa dei vermi alle vacche”: la magia del calcio di provincia | Domeniche Bestiali

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Full video: The journey of a soldier and his child in building a new life from a ruined house.

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