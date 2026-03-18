Firenze | incendio in un appartamento alle Piagge Salvato un coniglio domestico

A Firenze, alle Piagge, un incendio si è sviluppato sulla terrazza di un appartamento al secondo piano di un condominio. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'edificio. Durante le operazioni di soccorso, è stato salvato un coniglio domestico presente nell’appartamento. Nessuna persona è rimasta ferita nell’incidente.

Firenze, 17 marzo 2026 – Paura alle Piagge, dove un incendio è divampato sulla terrazza di un appartamento al secondo piano di un condominio. E’ successo in via Umbria quando, all’improvviso, si sono sprigionate le fiamme dall’abitazione. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, distaccamento Firenze-ovest, giunti sul posto con un’autoscala e un’autobotte inviate dalla sede centrale. All’arrivo dei soccorritori le fiamme erano ben visibili e, dal terrazzo dell’appartamento in questione, si stavano propagando anche a quello confinante, sullo stesso piano. Non solo. Le fiamme hanno causato danni anche ad una parte della terrazza sottostante. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze: incendio in un appartamento alle Piagge. Salvato un coniglio domestico Articoli correlati Paura a Firenze per l’incendio di un terrazzo in un condominio: salvato un coniglioLIVORNO – Fiamme nel pomeriggio di ieri (17 febbraio) in via Umbria, per un incendio di una terrazza di un appartamento situato al secondo piano di... Leggi anche: Incendio in un appartamento: evacuata una palazzina e salvato un gatto Tutto quello che riguarda Firenze incendio in un appartamento... Temi più discussi: Firenze, incendio nel parcheggio di piazza Alberti: cinque auto danneggiate; Firenze, incendio nel parcheggio a piani di piazza Alberti: intervento dei vigili del fuoco; Incendio in piazza Alberti a Firenze, un auto in fiamme dentro il parcheggio: altre vetture coinvolte; Firenze, fiamme nel parcheggio multipiano di piazza Alberti. Firenze, incendio in terrazza: evacuato condominio. I pompieri salvano un piccolo coniglioIncendio nella terrazza di un appartamento a Firenze. I vigli del fuoco sono intervenuti alle 17 di martedì in Via Umbria, per un incendio sulla terrazza di un appartamento al secondo piano di un cond ... 055firenze.it Incendio in un appartamento, fiamme e danni a FirenzeIncendio in appartamento nella tarda mattinata di oggi, martedì 17 marzo 2026, a Firenze. I Vigili del Fuoco ono intervenuti intorno alle ore 12:20 a Firenze in via Canova, per un incendio di un appar ... 055firenze.it GdS - #Inter, #Lautaro verso il rientro a Firenze. Con una consapevolezza x.com #Firenze - La mostra di Mark Rothko inaugurata a Palazzo Strozzi il 14 marzo scorso. VideoServizio a cura di Mino Iorio. #ARTELIVE #NANOTV #ONTHEROAD - facebook.com facebook