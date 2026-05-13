Investimenti per aumentare la capacità produttiva di Atessa | le richieste Fim-Cisl al piano industriale di Stellantis
Il sindacato Fim-Cisl ha presentato richieste riguardanti investimenti per aumentare la capacità produttiva nello stabilimento di Atessa, nel contesto del piano industriale di Stellantis. La proposta include nuovi investimenti, introduzione di modelli e garanzie sulla tutela di stabilimenti e occupazione. La discussione si inserisce in un quadro di sviluppo per l’azienda nel nostro paese, con obiettivi di crescita e rafforzamento della presenza industriale.
Una svolta concreta per lo sviluppo di Stellantis in Italia, con nuovi investimenti, modelli e garanzie su stabilimenti e occupazione. È la richiesta del Coordinamento nazionale Fim-Cisl, riunito a Roma in vista dell'Investor Day di Stellantis in programma il 21 maggio prossimo a Detroit.I.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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