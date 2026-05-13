Investimenti per aumentare la capacità produttiva di Atessa | le richieste Fim-Cisl al piano industriale di Stellantis

Il sindacato Fim-Cisl ha presentato richieste riguardanti investimenti per aumentare la capacità produttiva nello stabilimento di Atessa, nel contesto del piano industriale di Stellantis. La proposta include nuovi investimenti, introduzione di modelli e garanzie sulla tutela di stabilimenti e occupazione. La discussione si inserisce in un quadro di sviluppo per l’azienda nel nostro paese, con obiettivi di crescita e rafforzamento della presenza industriale.

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Una svolta concreta per lo sviluppo di Stellantis in Italia, con nuovi investimenti, modelli e garanzie su stabilimenti e occupazione. È la richiesta del Coordinamento nazionale Fim-Cisl, riunito a Roma in vista dell'Investor Day di Stellantis in programma il 21 maggio prossimo a Detroit.I.🔗 Leggi su Chietitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Report Fim Cisl, produzione Stellantis in ripresa dopo il 2025 neroDopo un 2025 nero la produzione di Stellantis Italia nel primo trimestre del 2026 è in crescita: aumentano del 9,5% a 120. Fim Cisl: "Su cracking chiarezza immediata per tutelare indotto e riconversione industriale"Riceviamo e pubblichiamo una dichiarazione del segretario del territorio di Brindisi della Fim Cisl Taranto Brindisi, Gianluca Volpe, che chiede... Temi più discussi: COORDINAMENTO NAZIONALE FIM-CISL – Gruppo Stellantis – LE RICHIESTE FIM-CISL AL PIANO INDUSTRIALE STELLANTIS; Beko, Nobis (Fim Cisl): serve un maggiore confronto e accelerare gli investimenti; I sindacati a Stellantis: Per l’Italia più volumi, una soluzione per Cassino; Stellantis. 'Ad Atessa servono investimenti e nuovi modelli. Il sito resti centrale in Europa'. Stellantis Atessa, la FIM-CISL chiede una svolta: Investimenti, nuovi modelli e centralità europeaLo stabilimento Stellantis di Atessa torna al centro del dibattito sul futuro dell’automotive italiano. In vista dell’Investor Day del gruppo, previsto il 21 maggio a Detroit, la FIM-CISL rilancia la ... clubalfa.it Beko, Nobis (Fim Cisl): serve un maggiore confronto e accelerare gli investimentiLa Beko Europe, dopo il recente incontro con i sindacati al ministero del lavoro, ha sottolineato come l’azienda abbia mantenuto ... ildiariodellavoro.it