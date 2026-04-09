Voci non confermate suggeriscono che il conduttore televisivo e l’attrice siano stati visti insieme durante la manifestazione di Sanremo nel 2027. Stefano De Martino, noto volto della televisione italiana, e Brenda Lodigiani, attrice e comica, sarebbero stati accompagnati da alcuni amici durante l’evento. Le indiscrezioni circolano da alcune settimane e hanno attirato l’attenzione di diverse testate di settore. Fino a ora, nessuna conferma ufficiale è stata rilasciata dai protagonisti.

Non si placano le voci su Stefano De Martino e Brenda Lodigiani. Lui conduttore di successo e volto sempre più amato della tv italiana, lei attrice e comica affermata: due personalità forti, accomunate da una crescente complicità che sta facendo chiacchierare parecchio. Un’intesa forte e pronta a conquistare anche il prossimo Festival di Sanremo. Stefano De Martino a Sanremo 2027 con Brenda Lodigiani. Stefano De Martino e Brenda Lodigiani sempre insieme. Come riporta anche Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, i due “si vedono sempre più spesso assieme tra le vie di Milano in compagnia di amici e familiari e si stanno intensificando anche le cene e gli incontri nelle rispettive case”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Stefano De Martino porta Brenda Lodigiani a Sanremo 2027, l’indiscrezione

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